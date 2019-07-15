Тело мужчины нашли на реке Ишим в Нур-Султане
Приблизительный возраст мужчины 22-27 лет, рост 170-175 см. Волосы русые. Был одет в цветные шорты (синие, красные и белые полосы), а также в черную футболку с надписями.
Фото : stihi.ru15 июля 2019, 22:26
Тело мужчины нашли на реке Ишим в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Информацию об этом сообщили волонтеры "Lider.kz".
Согласно публикации, тело обнаружили около дома престарелых в районе "Коктал".
Приблизительный возраст мужчины 22-27 лет, рост 170-175 см. Волосы русые. Был одет в цветные шорты (синие, красные и белые полосы), а также в черную футболку с надписями.
В воде пробыл, предположительно, 2-3 дня.
Узнавших по описанию попросили позвонить по телефонам: 8-705-550-84-25, 8-778-694-66-12.
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