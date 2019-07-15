Действительно ведется активная работа - Токаев о Туркестанской области

Аким области Умирзак Шукеев доложил Главе государства о развитии региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Туркестанской области ведется активная работа. Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства, передает Zakon.kz.

- Действительно, в области ведется активная работа. Идет строительство. Премьер-министр лично ездит и контролирует эту работу. Уверен, Туркестан восстановится в качестве золотой колыбели нашей истории и культуры. Я считаю,что он станет очень красивым городом, -​ сказал Токаев на расширенном заседании Правительства, таким образом дав высокую оценку работе, проводимой в области.​ ​

На данном заседании аким области Умирзак Шукеев доложил Главе государства о развитии региона. В области наряду с привлечением инвестиций, большое внимание уделяется развитию туристических объектов. До 2025 года планируется привлечь в регион​ 4-5 млн туристов. По словам Шукеева, выступившего с докладом, развитие сельского хозяйства области увеличилось на 4 процента, метод капельного орошения начал использоваться на​ ​ 1370 гектарах, планируется данный показатель увеличить вдвое.​ ​

- Согласно вашему поручению, касающегося обеспечения питьевой водой, Касым-Жомарт Кемелевич, в этом году новыми водопроводами обеспечены​ 43 населенных пункта, в семи населенных пунктах заменены изношенные водопроводные сети, - сказал Умирзак Шукеев.

Аким области​ отметил, что в данном вопросе уровень охвата составит 80 процентов. Высокие показатели достигнуты и в газоснабжении, строительстве.​

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