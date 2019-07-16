Житель Талдыкоргана зарезал жену за измены и спрятал труп в погребе

Стали известны подробности жестокого убийства.

Настоящей драмой закончилась семейная ссора в Алматинской области. После очередного скандала 47-летний мужчина зарезал собственную жену и спрятал тело в погребе. Завернуть труп в одеяло и перевезти его из дома в подвал убийце помог лучший друг. Обоих мужчин задержали. Они дали признательные показания, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Небрежно перебирая окровавленную одежду и личные вещи жертвы, подозреваемый еще раз вспоминает детали трагического вечера. Рассказывает, это был ужин в кругу семьи. Неожиданно между супругами завязалась ссора. Причиной стала ревность. От криков быстро перешли к кулакам. Под руку некстати попался кухонный нож. Именно им мужчина ударил собственную жену. Хватило всего двух ранений в живот, чтобы 42-летняя женщина скончалась на месте.

– Уходила регулярно, не сказав. Пряталась. Изменяла мне. Искал ее, она не давала о себе знать.

Признается, вызывать скорую даже не думал. Вместо этого решил скрыть следы преступления. Поняв, что одному не справиться, позвал на помощь давнего приятеля. И не прогадал. Такая преданность удивила даже правоохранителей.

Вместе мужчины завернули тело в одеяло и положили его в тележку. В таком виде провезли по улице. А после скинули труп в погреб во дворе у родственников. Жуткую находку родные сделали утром. И сразу сообщили в полицию.

Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДП Алматинской области:

– Оба сейчас задержаны. Тело потерпевшей женщины также обнаружено. По факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование. Орудие преступления – кухонный нож - уже изъято и приобщено к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.

Погибшую 42-летнюю женщину похоронили накануне. Известно, что у супругов есть взрослый ребенок. Он живет отдельно. Ближайшие годы друзья, скорее всего, проведут за решеткой. За убийство, соучастие и сокрытие преступления задержанным грозит до 15 лет колонии.

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