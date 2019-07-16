"Мертворожденным проектом" назвали табло за 39 млн тенге в Атырау

"Реанимационные мероприятия" в виде денежных вливаний на их обслуживание не помогли.

Проект городских властей Атырау - электронные табло стоимостью 39 млн тенге – местные назвали "мертворожденным проектом": установленные системы оказались бесполезными, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Ак Жайык".

Информационные табло были установлены в рамках программы "интеллектуализации" общественного транспорта Атырау. В программе было несколько ключевых моментов: планировалось, что все автобусы оснастят GPS-треками и автоинформаторами, данные с этих устройств будут отправляться на информационные табло на узловых остановках. Таким образом, пассажиры будут видеть, через сколько минут подойдет нужная им маршрутка. Кроме этого электронная система показывала местное время и температуру воздуха.

Установили их в начале 2016 года, но работа табло сразу стала вызывать нарекания горожан, заметивших, что время, указанное на экране, не совпадает с фактическим сроком прибытия автобусов. Тогда специалисты городского отдела ЖКХ объясняли неполадки тем, что пуско-наладочные работы еще не закончены, и необходимо настроить программное обеспечение. Потом чиновники стали говорить, что еще не все маршрутки оснащены GPS-навигаторами, а нестыковки по времени возникают из-за проблем с интернетом.

Глава фирмы, которая занималась сопровождением и обслуживанием табло, помимо плохого интернета сетовала на недочеты в работе перевозчика. Нередко они "перебрасывают" автобусы с одного маршрута на другой. Оборудование на автобусе настроено, к примеру, на маршрут №30, и оператор видит его как "тридцатку", а его перекидывают на другой маршрут. В таком случае нужно менять настройки трекера. Возможно, диспетчеры автоперевозчика и водители этого не делают, а чтобы избежать путаницы, просто отключают оборудование, заявило руководство фирмы.

В итоге табло уже тогда были бесполезным куском металла, который, к тому же, постоянно требовал вложений: электричество, интернет, обслуживание. Разработчики списали все в на человеческий фактор.

После трех лет попыток наладить работу табло от них решили отказаться: они не подлежат ремонту и будут демонтированы, заявили ответственные за их работу.

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