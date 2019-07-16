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Санчес назвал причину личной неприязни Альвареса к Головкину

- Наша команда сказала много вещей, которые Альварес принял слишком лично.

Фото : скриншот с видео16 июля 2019, 07:29

Бывший главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес озвучил причину личного конфликта между казахстанцем и Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

- Я думаю, мы сказали много неприятного „Канело“. В то время, когда мы с Головкиным работали вместе, наша команда сказала много вещей, которые Альварес принял слишком лично, но нужно понимать, что это лишь игра. Я надеюсь, что это не помешает им провести третий бой — первые два были хороши, — передает портал слова Санчеса.

Абель Санчес являлся тренером Головкина в течение девяти лет. Новым тренером казахстанца был назначен Джонатан Бэнкс, известный по работе с Владимиром Кличко.

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