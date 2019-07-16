Недавно разведенный олигарх показал новую подругу

Самый богатый человек в мире оформил развод 5 июля.

Глава Amazon Джефф Безос был замечен на трибуне на мужском финале Уимблдона в компании своей подруги - телеведущей Лорен Санчез, сообщает Zakon.kz со ссылкой на People.

Пара наслаждалась времяпрепровождением, улыбаясь сидящим неподалеку принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Безос и Санчез были одеты в одной цветовой синей гамме, с тонкими полосками, что еще больше выделяло их как пару. Безосу 55 лет, журналистке - 49.

Впервые об их романе заговорили в январе 2019 года, когда глава Amazon рассказал о своем разводе с женой - 25-летней Маккензи. В мае их в первый раз увидели на совместном свидании. Развод Безос оформил 5 июля. После развода Маккензи Безос вошла в рейтинг самых богатых людей в мире. Ее личное состояние оценивается в $36,6 млрд.

Лорен Санчез также завершила предыдущие отношения - ее брак с голливудским агентом Патриком Уайтселлом длился 13 лет. У пары есть двое детей. Кроме того, у Лорен есть старший сын.

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