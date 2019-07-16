Терпел унижения, прятал наркотики: легендарный боксер погиб под колесами

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер.

В США неизвестный насмерть сбил легенду бокса Пернелла Уитакера. Врачи до последнего боролись за жизнь чемпиона и делали искусственное дыхание, однако он скончался на месте из-за тяжелых травм, пишет портал TMZ.

Уитакер погиб под колесами машины ночью 14 июля в Верджини-Бич. Звонок поступил в полицию в 22:04. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили абсолютного чемпиона мира в крайне тяжелом состоянии. Примерно в то же время подъехала служба скорой помощи.

Врачи пытались привести Уитакера в сознание, пока у него еще прослеживался пульс, и даже делали ему искусственное дыхание, но ничего не помогало. Вскоре знаменитый спортсмен скончался от полученных травм.

Полицейские начали расследование инцидента. На данный момент остается неясным, был ли арестован водитель машины, которая сбила Уитакера насмерть. Однако, по информации источника, мужчина не пытался скрыться с места происшествия, а дождался стражей порядка и вступил с ними в диалог.

Трагедия случилась в спокойном районе города — вдалеке от ночных клубов и прочих увеселительных заведений, так что версия о том, что Уитакер был пьян и по своей вине попал под колеса, вызывает сомнения.

Многие влиятельные люди из мира бокса уже выразили свое сочувствие близким легенды.

Так, непобежденный Флойд Мейвезер-младший выставил в инстаграме совместное фото с Уитакером, написав: "Покойся с миром, чемпион, один из лучших бойцов, которые когда-либо приходили в единоборства".

В свое время Уитакеру удалось завоевать чемпионские пояса в четырех весовых категориях — легкой (до 60 кг), 1-й полусредней (до 63), полусредней (до 67) и 1-й средней (до 70). Он брал титулы по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), удерживая их по несколько лет. В 2006 году Уитакер был включен в Международный зал славы бокса.

В последние годы карьеры у легенды начались серьезные проблемы с наркотиками. Так, в конце 1990-х годов один из допинг-тестов показал наличие в организме кокаина, из-за чего боксер был дисквалифицирован на полгода, а затем направлен на реабилитацию. Из-за этого у него сорвался очередной поединок за пояс WBA.

В 2001 году Уитакер принял решение уйти из спорта. Спустя два дня его подруга вызвала скорую помощь, поскольку у спортсмена случилось помутнение из-за употребления алкоголя, смешанного с обезболивающими препаратами. По крайней мере, так объяснил свое недомогание сам боксер, в то время как его спутница предполагала, что он опять увлекся наркотиками.

В тот же год спортсмен стал виновником ДТП, за что получил четырехлетний условный срок. При этом Уитакера поймали на сокрытии кокаина прямо в зале суда. Зачем чемпиону понадобились наркотики в такой момент, до сих пор непонятно.

Его даже отправляли в тюрьму на 27 месяцев за хранение психотропных веществ. Хочется верить, что опасное увлечение не стало в итоге причиной гибели Пернелла под колесами случайной машины всего в 55 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!