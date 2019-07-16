Тимошенко предложила Зеленскому объединиться

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить все проевропейские партии, кроме политсилы "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший глава государства Петр Порошенко. С этим предложением политик выступила в эфире телеканала ICTV, пишет Лента.ру.

Это необходимо сделать независимо от того, как много мест в парламенте получит президентская партия "Слуга народа", считает Тимошенко.

По словам бывшего премьер-министра, у "Европейской солидарности" только лозунги подходят под определение "проевропейский", а реальная деятельность — коррумпированная.

Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" рассматривает возможность коалиции с партией Святослава Вакарчука "Голос" в новом созыве Верховной Рады, объясняя это необходимостью союза с "новыми лицами".

Говоря о традиционных украинских политических силах, источник отметил, что в "Слуге народа" не видят в качестве партнера по коалиции "Батькивщину".

Тимошенко в июне заявила о готовности сформировать коалицию с партией "Слуга народа". Она также объявила, что представит президенту Владимиру Зеленскому программу развития "Новый курс".

Позже она посоветовала главе государства создать в Верховной Раде широкую коалицию. Она уточнила, что если Зеленский не прислушается к ее совету, и "Слуга народа", посчитав себя самодостаточной силой, не станет формировать коалицию, "Батькивщина" не уйдет в оппозицию.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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