Алматинцы смогут отправлять фото и видео нарушений через специальное приложение
Сервис позволит записывать видео, фото и аудиоматериалы различных инцидентов и отправлять их на сервер с помощью мобильного приложения, установленного на смартфон.
Фото : пресс-служба ДП Алматы16 июля 2019, 09:23
Полиция Алматы запускает приложение для интерактивного общения с населением, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В ближайшее время будет запущен сервис по общению полиции с населением посредством использования мобильного приложения "INFOGOV".
- Данный сервис позволит гражданам записывать видео, фото и аудиоматериалы различных инцидентов и отправлять их на сервер с помощью мобильного приложения, установленного на смартфон. На основе данных в Департаменте полиции будет формироваться карта сообщений и проводиться анализ полученной информации по событиям, для их дальнейшей профилактики. Внедрение интерактивного общения – это еще одна возможность оказания гражданам своевременной квалифицированной помощи, - рассказал начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.
По данным полиции, продолжается практика анализа и мониторинга средств массовой информации, социальных сетей и интернет–пространства в целом.
- На все сигналы реагируем оперативно, с принятием соответствующих мер. В настоящее время на официальном сайте Департамента функционирует "Блог начальника", посредством которого обратившиеся могут получить ответы на поставленные вопросы и получить своевременную помощь. С начала текущего года на данный ресурс от граждан поступило 1 310 обращений. Практика свидетельствует, что эта одна из наиболее эффективных форм коммуникации с обществом, - резюмировал Серик Кудебаев.
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