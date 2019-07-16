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Алимханулы определился с датой следующего боя

Жанибек обещает в ближайшем бою еще раз показать "казахский стиль".

Фото : Instagram16 июля 2019, 09:37

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы назвал дату и место своего ближайшего боя, а также показал виде, где он усиленно тренируется, передает Zakon.kz.

Жанибек обещает в ближайшем бою еще раз показать "казахский стиль". А состоится очередной выход на ринг совсем скоро - 17 августа на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соперник станет известен на этой неделе. Формат боя — десять раундов.

На данный момент Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, победив 12 апреля мексиканца Кристиана Оливаса единогласным решением судей. Позже казахстанец заявил, что готов к бою за полноценный титул чемпиона мира WBO.

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Дайындық жалғасуда???? @taylor_ramsdell @trboxing @klimasmanagement

Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly_team) 15 Июл 2019 в 7:07 PDT


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