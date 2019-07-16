Алимханулы определился с датой следующего боя
Жанибек обещает в ближайшем бою еще раз показать "казахский стиль".
Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы назвал дату и место своего ближайшего боя, а также показал виде, где он усиленно тренируется, передает Zakon.kz.
Жанибек обещает в ближайшем бою еще раз показать "казахский стиль". А состоится очередной выход на ринг совсем скоро - 17 августа на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соперник станет известен на этой неделе. Формат боя — десять раундов.
На данный момент Алимханулы владеет поясами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, победив 12 апреля мексиканца Кристиана Оливаса единогласным решением судей. Позже казахстанец заявил, что готов к бою за полноценный титул чемпиона мира WBO.
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