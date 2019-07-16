Более 50 объектов фонда проблемных кредитов нашли новых собственников

Задача фонда – вернуть выкупленные активы в экономический оборот.

АО "Фонд проблемных кредитов" начало реализацию имущества, принятого на баланс Фонда в рамках оздоровления банковского сектора и управления выкупленными активами, сообщает Zakon.kz.



Как отмечается, задача фонда – вернуть выкупленные активы в экономический оборот. В этой связи проработан комплекс мер по управлению активами, включающий порядок реализации имущества, обеспечивающий открытость и прозрачность всего процесса торгов.

Фондом и его дочерними организациями сформирован перечень активов, а также поэтапный план-график их реализации, который включает порядка полутора тысяч объектов.

- Реализуемое имущество расположено в различных регионах Казахстана, как в городах, так и в сельской местности. В качестве недвижимого имущества к продаже подготовлены земельные участки различного целевого назначения, комплексы зданий и сооружений, коммерческие площади. Движимое имущество включает легковые автомобили, грузовики и спецтехнику профильного назначения, оборудование, - рассказали в фонде.

Реализация активов осуществляется через электронные торги на веб-портале реестра государственного имущества. На сегодняшний день уже более 50 объектов имущества фонда нашли своих новых собственников.

Фонд обеспечивает наличие всех необходимых правоустанавливающих документов на реализуемый объект имущества, публикация извещений о проведении торгов с указанием метода торгов, даты и времени проведения.

С полным перечнем реализуемого имущества, а также пошаговой инструкцией по регистрации и участию на торгах можно ознакомиться на сайте фонда – www.fpl.kz.

- В целом, управление фондом принятыми активами, их вовлечения в экономический оборот, в том числе путем реализации, будет иметь позитивный эффект на процессы развития инфраструктуры, производства, смежных отраслей экономики, и в свою очередь окажет благоприятное воздействие на развитие экономики страны. В результате проводимых работ по реализации имущества, а также реструктуризации активов, фондом перечислено 3,5 млрд тенге в Национальный Фонд Республики Казахстан, - отметили в организации.

АО "Фонд проблемных кредитов" был создан в 2012 году для оказания содействия оздоровлению национальной экономики через улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня путем выкупа неработающих активов, вовлечения в экономический оборот выкупленных активов посредством оздоровления и реализации.

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