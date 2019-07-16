Около 130 наркосайтов заблокировали полицейские Алматы

Также они напомнили, что алматинцы могут отправлять сигналы о сбыте наркотиков через специальное мобильное приложение.

С начала года в Алматы заблокированы 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Кроме того по данным ведомства, за шесть месяцев текущего года по линии борьбы с наркоманией и наркобизнесом выявлено 183 наркоправонарушений, в том числе 76 фактов сбыта наркотиков.

- Из незаконного оборота изъято более 62 кг наркотиков. В частности, 669 гр - героина, 24 кг гашиша и 36 кг марихуаны. Беспрерывно проводится работа по мониторингу сети Интернет и выявлению сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств. В текущем году установлено 138 таких сайтов, 128 из которых уже заблокированы, - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Талгат Беркинбаев.

Ранее полиция Алматы сообщала о том, что сигналы о сбыте наркотиков полицейские Алматы будут принимать через специальное мобильное приложение.

- Нами совместно с отечественной компанией ТОО "KazCyberSystems" разработана система, которая позволяет неравнодушным гражданам отправлять сообщения о фактах и преступных намерениях в сфере наркобизнеса. Система предоставляет возможность отправлять сообщения - фото и видео формата, при необходимости текстового. Данная система пока работает в разрезе Алматы, с дальнейшей перспективой функционирования на территории страны. Разработанная программа позволяет отправителю сообщать о местах нахождения "тайников" (закладок) наркотических средств, возможного их употребления, сбыта, перевозки, о возможных преступных намерениях и адресов проживания подозреваемых в наркопреступлениях. Данную информацию граждане смогут предоставлять анонимно, то есть без указывания своих личных анкетных данных, - отметил тогда подполковник Беркинбаев.

При этом он отметил, что данное приложение позволяет только отправлять информацию и не является платформой для переписки между собой ее пользователями. Приложение Stoptraffic уже доступно для устройств работающих на ОС Андроид в PlayMarket по следующей ссылке. В дальнейшем планируется разработать приложение для устройств IPhone.

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