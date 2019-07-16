"Ему же больно, ему плохо". Алматинцы обеспокоились состоянием медведя в зоопарке

В зоопарке заверили, что с мишкой по кличке Алькор все в порядке.

Алматинцы обеспокоены состоянием белого медведя в зоопарке. Однако там заверили, что с мишкой по кличке Алькор все в порядке и пригласили желающих покормить и пообщаться с ним, передает Zakon.kz.

В паблике "Клуб добряков Алматы" появился пост, в котором выражается обеспокоенность состоянием медведя в зоопарке.

- Сколько еще животных должны пострадать, чтобы Вы все таки обратили на это внимание? Сколько ресурсов нужно, чтобы прекратить это? Ну ему же больно, ему плохо, тяжело дышать, на твердом кафельном полу, в такую ЖАРУ.. он хочет к себе подобным, к природе, к матери..у него есть душа, у него бьется сердце...он все чувствует, абсолютно все. Только не может об этом рассказать... - такими словами сопровождается пост.

В зоопарке на этот пост отреагировали.

- Утром поступило много вопросов о самочувствии Алькора, после публикации поста @club_dobryakov_almaty фотографии спящего Алькора с криком о помощи! Алькор чувствует себя хорошо, настроение отличное. Всех, кто не равнодушен к судьбе нашего Алькора, приглашаю в среду 17 июля в 10 утра в @almatyzoo, на совместное кормление и общение с Алькором! Встречаемся у вольера Белого медведя в 10 утра. Лично проведу экскурсию и расскажу вам историю жизни нашего Алькора! - сказано в обращении.

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