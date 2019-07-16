Подозреваемый в убийстве родственника Аслан Муканов взят под стражу

Он подозревается в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Вынесена мера пресечения в отношении Аслана Муканова, подозреваемого в убийстве родственника, передает Zakon.kz.

- 13 июля Костанайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции Рогожиной, согласованное с прокурором Костанайского района Каримовым, о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении М. - сказано в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

Муканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 п. 3 УК РК - убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

11 июля в поселке Аксай было совершено убийство. 31–летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику (мужу сестры). От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего. Подозреваемый - чемпион мира по боксу.

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