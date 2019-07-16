Утвержден календарь Кубка Казахстана по хоккею

Турнир пройдет в Алматы на "Халык Арене".

Казахстанская федерация хоккея утвердила календарь розыгрыша Кубка Казахстана-2019, передает Zakon.kz со ссылкой на федерацию.

Турнир пройдет в Алматы на "Халык Арене" в период с 18 по 24 августа. За трофей будут бороться 10 команд. Последним к участию в турнире присоединился "Актобе", для которого предстоящий Кубок Казахстана станет дебютным в истории. В связи с этим календарь и состав групп претерпел изменения.

Группа "А": "Бейбарыс" (Атырау), "Ертiс" (Павлодар), "Алтай-Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Горняк" ( Рудный), "Астана" (Нур-Султан).

Группа "B": "Арлан" (Кокшетау), "Кулагер" (Петропавловск), "Алматы" (Алматы), "Темиртау" (Темиртау). "Актобе" (Актобе)

Церемония открытия состоится 18 августа перед матчем "Алматы" - "Арлан".

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД:

18 августа, Воскресенье 13.00 "Горняк" – "Бейбарыс" 15.00 "Актобе" - "Кулагер" 17.00 "Алтай-Торпедо" - "Астана" 19.00 "Алматы" - "Арлан"

19 августа, Понедельник 15.00 "Ертiс"-"Горняк" 19.00 "Актобе" - "Темиртау"

20 августа, Вторник 13.00 "Ертiс" - "Алтай-Торпедо" 15.00 "Бейбарыс" - "Астана" 17.00 "Арлан" - "Темиртау" 19.00 "Алматы" – "Кулагер"

21 августа, Среда 15.00 "Горняк"-"Алтай-Торпедо" 19.00 "Актобе" - "Арлан"

22 августа, Четверг 13.00 "Кулагер" – "Темиртау" 15.00 "Бейбарыс" – "Ертiс" 17.00 "Астана" - "Горняк" 19.00 "Алматы" - "Актобе"

23 августа, Пятница 13.00 "Ертiс" - "Астана" 15.00 "Арлан" - "Кулагер" 17.00 "Алтай-Торпедо" -"Бейбарыс" 19.00 "Алматы" - "Темиртау"

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

24 августа, Суббота 13.00 А2 – Б2, за 3 – 4 места 19.00 А1 – Б1, за 1 – 2 места





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