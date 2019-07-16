Спасали как могли. Суицидницу силой затолкали в окно в Атырау

Все участники спасательной операции сами сильно рисковали своими жизнями.

Спасательная операция не желающей жить девушки попала на камеру, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, инцидент произошел 15 июля. В 16.00 операторам 102 сообщили, что девушка хочет спрыгнуть с 4-го этажа дома по улице Махамбета. На место происшествия выехали патрульные полицейские.

Полицейские пытались спасти девушку через окно соседней квартиры. Очевидцы также не остались в стороне и всеми подручными средствами удерживали девушку на подоконнике. В итоге молодой человек с соседнего балкона запрыгнул в окно и затолкнул суицидницу в квартиру.

На видео с места происшествия видно, что все участники спасательной операции сами сильно рисковали своими жизнями.

Активных горожан - Каирова Эсенбая и Катарова Микалика наградили благодарственным письмом от руководства Атырауского РОВД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!