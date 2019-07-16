В Казахстане снижается уровень долларизации депозитов

Объем вкладов в иностарнной валюте увеличился лишь в трех регионах страны.

Объем вкладов в банках на конец мая 2019 года составил 10,3 триллиона тенге, что на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Из них 56,7% — в национальной валюте: 5,8 трлн тг, рост за год — на 6,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.

На валютные вклады пришлось всего 43,3%: 4,4 трлн тг — на 11,8% меньше, чем в конце 2018 года. При этом официальные курсы трех основных популярных валют с мая 2018 года по май 2019-го показали рост: USD — на 16%, EUR — на 10,9%, RUB — на 10,9%.

Тенговые вклады в плюсе: среди регионов РК сокращение депозитных объемов в нацвалюте было зафиксировано только в городе Нур-Султан: на 18,1%, до 1,1 трлн тг.

Наибольший рост наблюдался в Актюбинской (на 21,7%, до 218,3 млрд тг), Западно-Казахстанской (с ростом на 21,2%, до 172,9 млрд тг) и Жамбылской (плюс 18%, до 107,9 млрд тг) областях.

В то же время в корзине вкладов в инвалюте ситуация иная: здесь объем депозитов увеличился только в трех регионах: Атырауской (на 13,5%, до 146,6 млрд тг), Карагандинской (на 6%, до 199,2 млрд тг) и Западно-Казахстанской (на 5,1%, до 75,2 млрд тг) областях. При этом рост вкладов в нацвалюте в этих регионах превышает рост вкладов в инвалюте.

Самое заметное сокращение вкладов в иностранной валюте зафиксировано в Восточно-Казахстанской (на 19,2%), Павлодарской (на 27,1%) и Кызылординской (на 31,9%) областях.

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