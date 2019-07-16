Алматы имеет большой потенциал для развития детской нейрохирургии – эксперт

Актуальные вопросы детской нейрохирургии и инновационные методы лечения обсудили ведущие специалисты-врачи.

Детская городская клиническая больница № 2 г. Алматы и Клиника современной неврологии и нейрореабилитации Shashkin Clinic при участии Казахского медицинского университета непрерывного образования провели Первый Алматинский образовательный курс по нейрохирургии, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в связи с улучшением демографической ситуации, а также миграционными процессами идет рост детского населения г. Алматы. Наряду с этим, наблюдается рост, как врожденных пороков развития, так и редких заболеваний, в том числе артериальные аневризмы сосудов головного мозга, гидроцефалия, детский церебральный паралич (ДЦП), кисты головного мозга, различные опухоли головного мозга, онко-гематологические и кардио-ревматологические заболевания.

С чем это связано, что приводит к этим заболеваниям, какие методы их диагностики и лечения существуют в настоящее время в мировой нейрохирургии, какие из них применяются казахстанской нейрохирургической службой? Все эти вопросы поднимались на образовательном курсе, посвященном актуальным вопросам детской нейрохирургии и инновационным методам лечения. Спикер курса – профессор Шломи Константини, ведущий нейрохирург, директор отделения детской нейрохирургии Тель-Авивского медицинского центра, специалист в области изучения опухолей головного и спинного мозга у новорожденных.

Директор Клиники современной неврологии и нейрореабилитации Shashkin Clinic Ч. Шашкин выразил готовность возглавляемого им учреждения оказывать содействие, чтобы казахстанские нейрохирурги, не выезжая за пределы страны, могли получать последнюю информацию по самым актуальным вопросам нейрохирургии. По его словам, Алматы имеет большой потенциал для развития детской нейрохирургии.

- Нейрохирургическая служба должна развиваться в регионах, это очень важно, - рассказывает Шашкин. - Люди не должны выезжать из своего региона, чтобы получить лечение, особенно учитывая нетранспортабельность при некоторых заболеваниях. Касаемо детской нейрохирургии, бывают экстренные случаи, которые требуют немедленного вмешательства, и, не дожидаясь санитарной авиации, необходимо начинать лечение. Нужно развивать локально, и в Алмате на базе детских больниц можно собрать хорошую команду детских нейрохирургов, которые могли бы проводить хорошую хирургию и оказывать качественную помощь, в том числе используя новые технологии, которые ранее не проводились в Казахстане, включая и хирургию спастики, хирургию эпилепсии.

Именно таких пациентов много в Казахстане, и именно они едут за границу на лечение, т.к. один Нейрохирургический центр в Нур-Султане не справляется со всеми потребностями страны в детской нейрохирургии, считает он. И этот образовательный курс, по его мнению, позволяет сдвинуть с места пробел в подготовке специалистов. Казахский медицинский университет непрерывного образования тоже делает многое для этого, и этот образовательный курс тому подтверждение. Алматы имеет большой потенциал, и может стать региональным хабом по оказанию нейрохирургической службы в юго-восточном регионе, резюмировал Шашкин.

Главный врач Детской городской клинической больницы № 2 Алматы М. Рабандияров поделился с журналистами, что новое направление в казахстанской нейрохирургии – это лечение сосудистых заболеваний головного мозга – безразрезная хирургия, эндоваскулярное лечение сосудов головного мозга.

- Также из новых методов, новых направлений следует отметить эндоскопическое лечение сложных форм аномальной гидроцефалии, - подчеркнул Рабандияров. - Большие направления в лечении опухолей ЦНС с применением нейронавигационных установок, позволяющих до миллиметра указать точное место локализации очага. Планируется развитие хирургии эпилепсии, хирургии ДЦП у детей.

Очень много новорожденных детей нуждаются в нейрохирургической помощи. Цель Детской городской клинической больницы № 2 - снизить инвалидизацию детей города Алматы, и для ее достижения будут предприниматься все усилия, будем практиковать раннее вмешательство в лечение заболеваний, заявил Рабандияров.

Организаторы курса по нейрохирургии планируют сделать его регулярным и проводить ежегодно, где будут обсуждаться и другие диагнозы с приглашение крупных известных спикеров и профессоров мировой нейрохирургии, что окажет значительную помощь не только алматинской, но и казахстанской нейрохирургии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!