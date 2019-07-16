Новым заместителем акима Павлодарской области стал Алмас Батанов

Должность заместителя акима Павлодарской области по вопросам агропромышленного комплекса стала вакантна после того, как Кайрат Нукенов был назначен акимом Павлодара.

Своего нового заместителя на совещании в акимате представил глава региона Булат Бакауов, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Отныне курировать вопросы сельского хозяйства Павлодарской области будет Алмас Батанов.

Должность заместителя акима Павлодарской области по вопросам агропромышленного комплекса стала вакантна после того, как Кайрат Нукенов был назначен акимом Павлодара.

Алмас Батанов, занявший освободившееся кресло, ранее работал в должности заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

- Вам необходимо сразу вникнуть и включиться в работу, обратить внимание на обеспечение и рост обработки сельскохозяйственной продукции, а также увеличение экспортных возможностей области, - обратился к назначенцу Булат Бакауов. – В сельском хозяйстве нужны новые инвестиционные проекты. Также обращаю ваше внимание на рост производительности труда в отрасли и повышение заработной платы работников агроформирований.

Алмас Батанов, 1977 года рождения. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2004 – Алматинский университет технологий и бизнеса, а уже в 2010 году – Университет Ноттингема.

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала Республиканского государственного предприятия "Метрология".

В период с 2000 по 2009 годы занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя центра, руководителя центра Республиканского государственного предприятия "Казахстанский метрологичесикй институт" в Алматы и Астане.

С 2013 года по 2016 год занимал пост директора де­партамента регионального мониторинга и оценки Министерства ре­гио­нального развития Республики Казахстан, советника заместителя пре­мьер-министра Республики Казахстан и заместителя председателя Коми­тета по статистике Министерства национальной экономики Рес­публики Казахстан.

С 2016 года по апрель 2019 года был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также заведующим секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

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