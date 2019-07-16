Полтора миллиона человек приняли участие в проекте "Туған жер"

Проект включает в себя реализацию работы по краеведению и развитию меценатов.

В Программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Н.А.Назарбаев поставил перед казахстанцами новые масштабные задачи по модернизации общественного сознания. Одним из главных ее условий является сохранение собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого – патриотизм, как части национальной стратегии государства. О достижениях программы узнавал Zakon.kz.

Программа "Туған жер" является составным элементом программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" и призвана соединить рациональное и эмоциональное отношение к Родине. В основу программы заложено воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему краю и его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной.

В целом, как говорят местные исполнительные органы, в рамках реализации специального проекта "Туған жер" за пять месяцев 2019 года было проведено более пяти тысяч мероприятий с охватом 1,5 млн человек.

Проект включает в себя реализацию работы по краеведению и развитию меценатов.

В рамках краеведческой работы:

Для более углубленного изучения истории, природы, культуры родного края со второго полугодия 2018-2019 в школьную программу 5-7 классов введен интегрированный учебный курс "Краеведение" в рамках учебных предметов история Казахстана, казахская литература, география, музыка. Кроме того, этот предмет изучался на классных часах, внеклассных мероприятий, музейных уроков.

В марте 2019 года издательством "Алматыкитап баспасы" разработана общая хрестоматия "Краеведение" и включена в перечень учебников и учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях.

Хрестоматия включает в себя главы: истоки и традиции краеведения Казахстана в контексте национального кода, исторические места и события, сакральные памятники Казахстана, исторические персоналии общенационального значения в источниках, традиционные географические названия и уникальные географические объекты, особенности флоры и фауны Казахстана в описании отечественных и зарубежных авторов, наследие выдающихся деятелей науки, литературы и искусства Казахстана, известных и признанных в мировом сообществе.

Во многих регионах Казахстана проведены областные и республиканские конкурсы юных краеведов, экологов и натуралистов, где были выявлены лучшие краеведческие команды. В частности, в Караганде прошел республиканский форум "Табигатты аяла".

В школах действуют 2179 краеведческих кружков, куда ходят больше 46 тысяч детей, 46 станций (28,6 тысяч детей), 93 домов школьников (8,1 тысяча детей), 4 станции юных натуралистов, 18 дворовых клубов (2,3 тысяч детей).

В рамках развития меценатства:

За счет спонсорских средств за пять месяцев проведено 103 мероприятия. К реализации данных проектов привлечено 234 мецената по всей стране.

За их счет проводится работа по строительству и реконструкции социально-значимых объектов, памятников истории и культуры.

К примеру, в городе Кокшетау за счет спонсорских средств обеспечили 3-комнатной квартирой многодетную семью. В Атырауской области построено 40 социальных объектов, таких как детские сады, дома культуры, спортивные сооружения. Меценатами приобретены для людей с ограниченными возможностями машины "Инватакси". В Шымкенте построен детский сад на 120 мест. В районе Жалагаш Кызылординской области – медицинский пункт. В Кызылорде построены 100 домов для малообеспеченных семей.

По информационному освещению программы "Рухани жангыру" как на республиканском уровне, так и на местных ведется активная работа. С 1 января по 1 июня 2019 года был организован выход порядка 15824 материалов по реализации проекта, из них на республиканских телеканалах – 722 материала, в республиканских печатных изданиях – 911 публикаций, на региональных телеканалах - 2038, в региональных печатных изданиях 3977, на интернет ресурсах – 2796, в социальных сетях 5380 материалов.

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