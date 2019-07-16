Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Микроавтобус сгорел на пр. Аль-Фараби в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : Alexander Bogdanov16 июля 2019, 14:58

На пр. Аль-Фараби в Алматы сгорел микроавтобус, передает Zaкon.kz.

Инцидент произошел в районе пересечения с ул. Ходжанова. Автомобиль Volkswagen Caravelle двигался в западном направлении и загорелся. К тому моменту, пока его потушили, транспорт уже выгорел.

- Сегодня в Бостандыкском районе, пр. Аль-Фараби угол ул. Ходжанова, произошло горение автомашины марки Volkswagen Caravelle на общей площади 6 кв.м. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС города.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты