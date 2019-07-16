Микроавтобус сгорел на пр. Аль-Фараби в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

На пр. Аль-Фараби в Алматы сгорел микроавтобус, передает Zaкon.kz.

Инцидент произошел в районе пересечения с ул. Ходжанова. Автомобиль Volkswagen Caravelle двигался в западном направлении и загорелся. К тому моменту, пока его потушили, транспорт уже выгорел.

- Сегодня в Бостандыкском районе, пр. Аль-Фараби угол ул. Ходжанова, произошло горение автомашины марки Volkswagen Caravelle на общей площади 6 кв.м. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

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