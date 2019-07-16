Как наказали вымогавшего взятку госслужащего в Кентау

12 июля приговором Кентауского районного суда Ерубаев Ж. осужден к штрафу в размере 4 млн.тенге.

Руководитель государственного учреждения осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на антикоррупционную службу РК.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Туркестанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кентау Ерубаева Ж.

Согласно материалам дела, Ерубаев Ж. путем обмана и злоупотребления доверием подстрекал представителя частной компании к даче взятки в сумме 200 тыс. тенге должностным лицам отдела жилищно-коммунального хозяйства Кентау за предоставление площадки для строительства передвижного торгового павильона.

12 июля приговором Кентауского районного суда Ерубаев Ж. осужден к штрафу в размере 4 млн.тенге.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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