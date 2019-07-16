Волонтеры Алматы ищут родственников женщины, найденной без сознания на улице
Женщину доставили в токсикологию БСМП.
Фото : zakon.kz16 июля 2019, 16:02
В Алматы на улице нашли женщину без сознания, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили волонтеры в паблике volontery_almaty_lider.kz.
Сообщается, что 16 июля в районе 7 ГКБ по пр. Райымбека была найдена неизвестная женщина, без сознания. Азиатской национальности, возраст 27-35 лет.
Одета в спортивные черные штаны и белую футболку.
Медики скорой помощи предварительно диагностировали алкогольное опьянение тяжелой формы. Женщину доставили в токсикологию БСНП.
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