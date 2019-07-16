Волонтеры Алматы ищут родственников женщины, найденной без сознания на улице

Женщину доставили в токсикологию БСМП.

В Алматы на улице нашли женщину без сознания, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили волонтеры в паблике volontery_almaty_lider.kz.

Сообщается, что 16 июля в районе 7 ГКБ по пр. Райымбека была найдена неизвестная женщина, без сознания. Азиатской национальности, возраст 27-35 лет.

Одета в спортивные черные штаны и белую футболку.

Медики скорой помощи предварительно диагностировали алкогольное опьянение тяжелой формы. Женщину доставили в токсикологию БСНП.

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