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Курсы валют: доллар и евро немного подешевели, рубль дорожает

Средневзвешенный курс доллара составил 383,01 тенге (-0,23 тенге).

Фото : belnovosti.by16 июля 2019, 16:07

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 383,01 тенге (-0,23 тенге)за доллар.

Средневзвешенный курс евро составил 431,47 тенге (-1,43 тенге) за доллар, объем торгов 450 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,1153 тенге (+0,0223), объем торгов 15 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 383,3-384,7 тенге, евро - 431,3-433,3 тенге, рос.рубля - 6,1-6,15 тенге.

В торгах приняли участие 14 членов KASE.


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