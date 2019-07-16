Курсы валют: доллар и евро немного подешевели, рубль дорожает
Средневзвешенный курс доллара составил 383,01 тенге (-0,23 тенге).
Фото : belnovosti.by16 июля 2019, 16:07
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 383,01 тенге (-0,23 тенге)за доллар.
Средневзвешенный курс евро составил 431,47 тенге (-1,43 тенге) за доллар, объем торгов 450 тыс. евро.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,1153 тенге (+0,0223), объем торгов 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 383,3-384,7 тенге, евро - 431,3-433,3 тенге, рос.рубля - 6,1-6,15 тенге.
В торгах приняли участие 14 членов KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977901-c3be2cc383763577a50d1e55f2740faf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...