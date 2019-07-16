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Экономика Павлодарской области выросла на 3,2 процента

На предприятиях Павлодарской области продолжается модернизация действующих производств, обеспечивается ввод новых объектов.

Фото : pavlodar.gov.kz16 июля 2019, 16:10

На отчетной встрече перед депутатами маслихата аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил, что регион сохраняет устойчивое развитие и все базовые макроэкономические показатели "в плюсе", сообщает pavlodar.gov.kz.

Глава региона отчитался перед депутатами о проделанной работе в 2019 году. Он отметил, что набранные темпы сохранят до конца года.

— За отчетный период промышленные предприятия произвели продукции на 969 миллиардов тенге, что почти на 9 миллиардов тенге выше периода прошлого года, — сказал аким. — Рост объемов производства обеспечен за счет увеличения на 2% добычи угля, на 27,4% медной руды и концентрата, на 10,5% — выпуска ферросплавов.

Сегодня на предприятиях Павлодарской области продолжается модернизация действующих производств, обеспечивается ввод новых объектов. По Карте индустриализации ведется работа по трём проектам на сумму 55,4 миллиарда тенге с созданием 45 рабочих мест. Наиболее крупный проект – реконструкция энергоблока № 5 на АО "ЕЭК", ввод которого запланирован на сентябрь месяц. Еще 2 проекта — это организация производства железобетонных изделий ТОО "Богатырь-Инвест" и производство пескоблоков АО "Павлодарский речной порт".

— Мы имеем резервы по увеличению выработки электроэнергии еще на 4 миллиарда кВт/ч, — заявил Булат Бакауов. — Станция имеет свободную мощность в объеме 1,1 тысяч МВт и может отпускать дешевую электроэнергию. Это наше конкурентное преимущество. Имеющийся профицит 1 тысяча МВт электроэнергии при стоимости 8,0 тенге за кВт/ч позволит запустить новые производства.

По словам главы региона, на первоначальном этапе необходимо строительство подстанции на 500 МВт и ЛЭП 500 кВт. Это позволит обеспечить загрузку простаивающих энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1 и обеспечит прирост выработки электроэнергии в объеме 2,6 миллиарда кВтч в год.


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