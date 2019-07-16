Экономика Павлодарской области выросла на 3,2 процента
На предприятиях Павлодарской области продолжается модернизация действующих производств, обеспечивается ввод новых объектов.
На отчетной встрече перед депутатами маслихата аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил, что регион сохраняет устойчивое развитие и все базовые макроэкономические показатели "в плюсе", сообщает pavlodar.gov.kz.
Глава региона отчитался перед депутатами о проделанной работе в 2019 году. Он отметил, что набранные темпы сохранят до конца года.
— За отчетный период промышленные предприятия произвели продукции на 969 миллиардов тенге, что почти на 9 миллиардов тенге выше периода прошлого года, — сказал аким. — Рост объемов производства обеспечен за счет увеличения на 2% добычи угля, на 27,4% медной руды и концентрата, на 10,5% — выпуска ферросплавов.
Сегодня на предприятиях Павлодарской области продолжается модернизация действующих производств, обеспечивается ввод новых объектов. По Карте индустриализации ведется работа по трём проектам на сумму 55,4 миллиарда тенге с созданием 45 рабочих мест. Наиболее крупный проект – реконструкция энергоблока № 5 на АО "ЕЭК", ввод которого запланирован на сентябрь месяц. Еще 2 проекта — это организация производства железобетонных изделий ТОО "Богатырь-Инвест" и производство пескоблоков АО "Павлодарский речной порт".
— Мы имеем резервы по увеличению выработки электроэнергии еще на 4 миллиарда кВт/ч, — заявил Булат Бакауов. — Станция имеет свободную мощность в объеме 1,1 тысяч МВт и может отпускать дешевую электроэнергию. Это наше конкурентное преимущество. Имеющийся профицит 1 тысяча МВт электроэнергии при стоимости 8,0 тенге за кВт/ч позволит запустить новые производства.
По словам главы региона, на первоначальном этапе необходимо строительство подстанции на 500 МВт и ЛЭП 500 кВт. Это позволит обеспечить загрузку простаивающих энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1 и обеспечит прирост выработки электроэнергии в объеме 2,6 миллиарда кВтч в год.
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