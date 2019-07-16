Аким Павлодарской области: Расточительство недопустимо

Объем бюджета составляет 252 миллиарда тенге.

Булат Бакауов поручил акимам городов и районов усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств, как в государственном, так и квазигосударственном секторе, сообщает pavlodar.gov.kz.

О бережливом отношении к бюджетным деньгам аким Павлодарской области высказался во время отчета перед депутатам маслихата. Булат Бакауов даже привёл примеры расточительности со стороны государственных органов.

— В Баянаульском районе и городе Аксу не были заложены деньги на покупку учебников, зато предусмотрели средства на ремонты служебного жилья, — подчеркнул глава региона. — В Майском районе в селе Коктобе выявлено некачественное проектирование, имеются расхождения проекта со сметной документацией, где магистральные трубы заложены общей протяженностью 14 километров, хотя по факту необходимо 24 километра, не учтены работы по водопонижению, подвод труб к домам учтен на 400 домов, но по факту в селе 1083 дома, и так далее. Такое расточительство не допустимо. Мы должны достигать конечного результата в реализации проектов.

К слову, объем бюджета составляет 252 миллиарда тенге. В сравнении с 2016 годом он вырос в 1,5 раза, или на 86 миллиардов тенге. При этом бюджет развития вырос почти в 4 раза и сегодня превышает 61 миллиард тенге. По итогам полугодия регион обеспечил поступления в государственный бюджет в сумме 137 миллиардов тенге, из которых 59% или 80,5 миллиарда тенге отправляется в республику.

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