Международный центр зеленых технологий расширяет сотрудничество с ОБСЕ

Программа партнерства "зеленый мост" как никогда актуальна.

Накануне, 15 июля в Вене, столице Австрии состоялась презентация цифровой площадки казахстанского Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Тематическое совещание Комитета экономики и экологии ОБСЕ прошло под председательством посла Республики Казахстан в Австрии, постоянного представителя Республики Казахстан в ОБСЕ и председателя Комитета экономики и экологии Кайрата Сарыбай. Сегодня программа партнерства "зеленый мост", инициированная Первым Президентом Республики Казахстан-Елбасы, как никогда актуальна.

- Программа партнерства нацелена на зеленый экономический рост и решение региональных экологических проблем. Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов был создан год назад. Сейчас наша задача – позиционировать его в качестве платформы зеленого сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе, - рассказал Кайрат Сарыбай.

На данном этапе Центр активно изучает и применяет опыт Европейского Союза и его институтов. Так, центр получил статус Национального координатора платформы сотрудничества ЕС-Центральная Азии в области охраны окружающей среды "WECOOP". На заседании с тематическим докладом выступил Амандос Суранчиев.

- Цифровизация платформы позволит вывести на новый уровень взаимодействие между участниками процесса по переходу к зеленой экономике. В первую очередь представители бизнеса, производители и поставщики технологий, инвесторы, экспертное сообщество и органы исполнительной власти, - сообщил руководитель службы информации и коммуникаций центра.

По итогам выступления участники совещания отметили, практический подход применения цифровых технологий. Отметим, в настоящее время центр расширяет сотрудничество с ОБСЕ по вопросам совместной реализации проектов в сфере экологии и управления твердых бытовых отходов.

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