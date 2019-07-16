Проекты БРК в регионах: Актюбинская область

В области находятся два проекта на общую сумму более 160 млрд тенге.

Банк Развития Казахстана (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") финансирует инновационные проекты по всей стране. В Актюбинской области, в частности, на финансировании у Банка находятся два крупных, социально важных для региона проекта на общую сумму более 160 млрд тенге.

Первый проект - строительство рельсобалочного завода в г. Актобе, ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод". Предприятие производит высококачественные термо-упрочненные рельсы с повышенной прочностью длиной до 120 метров, а также продукцию среднего фасонного проката. Проектная мощность завода составляет 430 тысяч тонн/год, это 200 тысяч тонн рельс и 230 тысяч тонн фасонного проката. Предприятие ввели в эксплуатацию еще в 2016 году, оно занимает территорию в 78,858 га. Общая стоимость проекта составила 406,7 млн долларов США, для его реализации БРК выделил займ в размере 66, 79 млрд тенге сроком до 20 лет. Сейчас продукция АРБЗ экспортируется на рынки ближнего и дальнего зарубежья. С начала текущего года завод выпустил свыше 15,6 тысяч тонн рельс на внешние рынки, на внутренний – около 57 тысяч тонн. Стоит отметить, АРБЗ – третий в мире (после Австрии и Китая) и единственный среди стран Евразийского экономического союза завод по выпуску рельсов нового поколения с повышенной прочностью длиной до 120 метров.

Второй проект БРК в Актюбинской области - газификация населенных пунктов и модернизации газораспределительной сети, АО "ҚазТрансГаз Аймақ" - крупнейшая газоснабжающая компания в нашей стране. В рамках проекта газифицированы 10 населенных пунктов, 3 районных центра Актюбинской области. Природным газом дополнительно обеспечены 18 832 жителей, 5 879 жилых домов, 35 коммунально-бытовых предприятий. На реализацию проекта БРК в 2017 году выделил 13,023 млрд тенге сроком на 10 лет, в то время как его общая стоимость составила 21 млрд тенге. На текущий момент уровень газификации по Актюбинской области составляет 89%, общая протяженность построенных газопроводов – 642 км. В рамках проекта также построены 12 газорегуляторных блочных пунктов и 162 газорегуляторных шкафных пункта. Благодаря финансированию БРК, и как следствие приходу голубого топлива в регион, жизнь местных жителей поменялась в лучшую сторону, ведь теперь им не нужно запасаться углем на зиму. Более того, реализация проекта способствует активизации деятельности малого и среднего бизнеса.

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