Микроавтобус с пассажирами врезался в КамАЗ, погибли пять человек

Водитель и еще шесть его пассажиров доставлены в больницу.

Фото : Kazlenta.kz

16 июля на трассе Шымкент - Жибек жолы произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области. - Сегодня на автодороге Шымкент-Жибек жолы примерно в 13.15 час. произошло дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус Mercedes въехал в ехавший впереди "КамАЗ". В результате ДТП на месте происшествия погибли пять пассажиров микроавтобуса. Водитель Mercedes и еще шесть его пассажиров доставлены в больницу с различными травмами. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Казыгуртского РОП по ст. 345 УК РК. Проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Будьте осторожны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения, - сказано в сообщении полиции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Трасса Тараз - Шымкент авария с жертвами, подробности уточняются... @megapolis.kz Публикация от ???????? Kazakhstan | Казахстан (@kris_p_kz) 16 Июл 2019 в 3:34 PDT

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