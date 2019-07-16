Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Микроавтобус с пассажирами врезался в КамАЗ, погибли пять человек

Водитель и еще шесть его пассажиров доставлены в больницу.

Фото : Kazlenta.kz16 июля 2019, 17:22

16 июля на трассе Шымкент - Жибек жолы произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

- Сегодня на автодороге Шымкент-Жибек жолы примерно в 13.15 час. произошло дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус Mercedes въехал в ехавший впереди "КамАЗ". В результате ДТП на месте происшествия погибли пять пассажиров микроавтобуса. Водитель Mercedes и еще шесть его пассажиров доставлены в больницу с различными травмами. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Казыгуртского РОП по ст. 345 УК РК. Проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Будьте осторожны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения, - сказано в сообщении полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Трасса Тараз - Шымкент авария с жертвами, подробности уточняются... @megapolis.kz

Публикация от ???????? Kazakhstan | Казахстан (@kris_p_kz) 16 Июл 2019 в 3:34 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты