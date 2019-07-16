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Вкладыши к свидетельствам о рождении детей отменят при поездке в Кыргызстан

Соглашение было подписано главами двух государств.

Фото : пресс-служба16 июля 2019, 17:26

МВД РК сообщает, что вкладыши к свидетельствам о рождении детей отменят при поездке в Кыргызстан, передает Zakon.kz.

- Отныне жителям Казахстана теперь нет необходимости предъявлять при въезде в Кыргызстан вкладыши, которые прикреплялись к свидетельствам о рождении детей. Это решение было принято в рамках восьмого заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета с участием премьер-министра Республики Казахстан Мамина Аскара, - говорится в сообщении.

В ходе заседания был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан указанных стран.

Стоит отметить, данный документ вступит в силу после одобрения Парламента обоих сторон.

В случае одобрения документ предусматривает казахстанцам, пересекающим границу с детьми, предъявлять справку-вкладыш, которая прикладывается к свидетельству о рождении. Ранее наличие вкладыша с фотографией ребенка, который не достиг 16 лет, было обязательным.


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