Два млн тенге получили Гран-призеры II фестиваля-конкурса "Baqytty bala"

Конкурс прошел 10-14 июля 2019 года в Актобе.

2 000 000 тенге получили Гран-призеры II открытого фестиваля-конкурса "Baqytty bala", вновь подарившего миру ярких юных вокалистов.

Вокалистка из Нур-Султана Айкерим Тлеубек составила серьезную конкуренцию звезде российского шоу "Голос.Дети" на II открытом фестиваль-конкурсе "Baqytty bala".

В ходе подведения итогов организаторы в лице продюсерского центра "ДимашАли" и приглашенные эксперты столкнулись с серьезной дилеммой, породившей жаркие баталии, которые продолжались до поздней ночи. В итоге судейская коллегия пришла к компромиссу - Гран-при сразу у двоих участников. А сумма призового фонда увеличилась до небывалых ранее размеров.

Напомним, 10-14 июля 2019 года в городе Актобе (Казахстан) прошел II открытый детский вокальный фестиваль-конкурс "Baqytty bala", который подарил юным талантам из 9 стран мира возможность проявить свой вокальный потенциал.

Топ-20 конкурсантов, прошедших строгую оценку жюри из 500 поступивших заявок, предстали перед гостями фестиваля и боролись за призовые места с 10 по 14 июля в рамках масштабного события, приуроченного к 150-летию города Актобе.

Стоит отметить, что проведение столь масштабного мероприятия прошло при поддержке акимата Актюбинской области и частных компаний города Актобе. Перед конкурсом аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с членами жюри и организаторами фестиваля-конкурса.

- Отрадно, что "Baqytty bala" приобрел статус международного. Благодаря ему казахстанские талантливые дети могут стать известны, как наш земляк Димаш Кудайберген, уникальный талант которого признан всем миром. Я уверен, что фестиваль-конкурс откроет десятки, сотни новых имен, - подчеркнул аким области, поблагодарив гостей за участие в конкурсе. В завершение встречи глава региона вручил гостям памятные сувениры.

Конкурсный день стартовал с доброй вести - Димаш Кудайберген прилетел на один день на гала-шоу. Дети были не на шутку взволнованы, каждый из них мечтал встретиться со своим кумиром. Но эмоции не помешали ребятам выдать максимум на сцене. Уже на первом туре, требующем исполнения песни на родном языке у зрителей появился свой фаворит. Айкерим Тлеубек из города Нур-Султан покорила всех песней "Жұмақ-мекен", вызвав бурные эмоции и искренние овации всех присутствующих. Слова песни были написаны отцом девочки.

Второй тур предполагал исполнение известных мировых хитов и здесь стоит отметить, что организаторы не стали ограничивать конкурсантов возрастным цензом. Как сказал Канат Айтбаев: "Важно, чтобы участники выбрали песни, которые максимально ярко раскроют их вокальные данные и сценический талант".

- У ребят получилось! Получилось настолько хорошо, что выбрать сильнейших стало чрезвычайно сложно. Однако того требовали условия конкурса. Жюри исполнило свой долг честно и непредвзято, хотя исключениям всегда есть место быть! - сказал Улыкпан Жолдасов, член жюри конкурса.

Так обладателями почетного 3 места стали Исатай Болатхан из Костаная и Каракат Башанова из Алматы. Каждый из них был награжден подарочным сертификатом на сумму 100 000 тенге.

2 место разделили Дарина Галицкая из украинского Харькова и Ансар Жусип из Актобе. Им вручили сертификаты на сумму 150 000 тенге.

Призерами 1 места были объявлены Мария Панюкова из города Тула, Россия и Нурлыбек Сапарбай из Алматы. Сертификаты на сумму 250 000 тг. достались юным казахстанским вокалистам, уверенно вырвавшим победу у своих зарубежных конкурентов.

Заветное Гран-при уже традиционно вручается двум сильнейшим участникам, чей талант поразил экспертное жюри и заставил всерьез призадуматься над планкой, которую они установили своим безупречным выступлением.

Айкерим Тлеубек из города Нур-Султан и Ислам Балкоев из Тюмени - вот две новые звезды II открытого фестиваль-конкурса "Baqytty bala". Гран-призерам вручили сертификаты на сумму 1 000 000 тенге каждому.

Ислам Балкоев уже известен широкому зрителю по телевизионному проекту "Голос.Дети".

Вот как прокомментировал его выступление Марат Айтимов - заслуженный деятель культуры Казахстана, педагог Димаша Кудайбергена.

- У Ислама не просто талант, тут и харизма и сценическое мастерство. Это без сомнений "человек сцены"! Он умеет работать с аудиторией, умеет зажечь сцену. Для настоящего артиста недостаточно иметь хорошие вокальные данные, должна присутствовать целая совокупность самых разных качеств, главным из которых, является умение петь сердцем, так, как это делает Димаш. К примеру, в ходе мастер-класса я сделал несколько замечаний Исламу касательно его хореографии. Танец был недоработан и, откровенно говоря, преподносил его не в лучшем виде. Движения были чуть-чуть зажатые. Ислам внимательно меня выслушал, обещал поработать. Каково же было мое удивление, когда уже во время финала я увидел совершенно преобразившееся выступление! В такие короткие сроки он исправил все шероховатости и улучшил танец. Это определенно показатель его высокого профессионализма, - сказал он.

- Я узнал о проекте от Ержана Максима. Мы с ним участвовали в российском шоу "Голос.Дети", и очень сдружились там. Ержан мне рассказал, о том, что победил на конкурсе "Baqytty Bala" в 2018 году в городе Актобе. Мне стало интересно. Я ждал, когда объявят о подаче заявки на 2019 год. Дождался, подал и прошел в топ-20. И мы с семьей приехали из Тюмени на машине, преодолев 1500 километров. И я очень рад, что не зря! - эмоционально поделился обладатель Ислам Бакоев.

Уже стало известно, что Айкерим Тлеубек удостоится чести спеть вместе с Димашем Кудайбергеном на его следующем концерте.

Напомним, что финалистка I сезона фестиваль-конкурса "Baqytty bala" Наргиз Жанузак выступила в дуэте с Димашем Кудайбергеном на сцене концертного зала Indigo at the O2 в Лондоне вместе с легендарным певцом. А второй обладатель Гран-при Ержан Максим покорил своим талантом московскую публику на популярном российском проекте "Голос.Дети".

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