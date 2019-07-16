Кредитование малообеспеченных семей на приобретение жилья. Стартует прием заявок

Прием заявлений продлится с 17 по 31 июля.

Столичный Жилищный фонд объявляет о начале приема заявлений для получения направлений в рамках "Кредитования малообеспеченных семей на приобретение жилья" по программе "Нурлы жер", сообщает сайт акимата города.

Прием заявлений для получения направлений продлится с 17 по 31 июля текущего года (I этап).

Напомним, участниками Программы могут быть очередники, состоящие в категориях: многодетная семья, неполная семья, семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов.

Кроме того, по условиям программы доход на одного члена семьи не должен превышать 42500 тг., максимальная сумма кредитования составляет 15 млн. тг., срок кредитования - до 20 лет, первоначальный взнос - в размере 10 % от стоимости жилья. Жилье можно приобрести как на первичном, так и вторичном рынке.

При этом жилищный сертификат в размере 1 млн. тенге для покрытия части первоначального взноса предназначен только для приобретения жилья на первичном рынке.

Для прохождения по данной программе нужно пройти 3 этапа:

1) Получить направление от Жилищного фонда; ( пр.Р. Кошкарбаева, 39)

2) С направлением обратится в ЖССБ и подтвердить свою платежеспособность;

3) Если вы выбрали первичный рынок, то вас за жилищным сертификатом в размере 1 млн. тенге направят в Управление занятости и социальной защиты, расположенный по адресу: ул.Достык, 13, а если вторичный рынок, то внести 10% первоначального взноса от стоимости жилья на счет в ЖССБ.

После получения направления граждане должны обратиться в АО "Жилстройсбербанк Казахстана" для подачи заявки на кредитование, не забыв при этом обновить документы в текущем году.

Подробную информацию можно получить на странице в инстаграме: @zhilfond_nursultan.

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