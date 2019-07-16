Очереди в ЦОНах объяснили в Правительстве для граждан

На данный момент большие очереди связаны с сезоном отпусков и социальными инициативами, проводимыми государством.

Руководитель "Правительства для граждан" Асемгуль Балташева на своей странице в Facebook объяснила, почему в ЦОНах наблюдаются очереди, передает Zakon.kz.

На данный момент большие очереди связаны с сезоном отпусков и социальными инициативами, проводимыми государством.

- Летом путешественники бегут в ЦОНы за новыми документами, а те, кто не едет в отпуск, начинают активно заниматься бумажными делами, которые откладывали целый год, это прописка, оформление недвижимости, покупка и регистрация авто. Кроме того, для реализации социальных инициатив со стороны госорганов запрашиваются различные документы, справки, за которыми люди также идут в ЦОН. Это назначение АСП, жилищная помощь, временная регистрация студентов, выдача медицинских справок, - написала Балташева.

По ее данным, наплыв в ЦОНы наблюдается наблюдается и не в пиковое время, но только в определенных областях, в связи с социальными инициативами в них. Говоря об очередях, глава "Правительства для граждан" заявила, что 71% госуслуг можно получить онлайн на портале электронного правительства eGov.kz, через мобильное приложение mGov или через Телеграм-бот EgovKzBot.

- Можно долго говорить о том, что пользоваться онлайн услугами сложно, что не у каждого есть компьютер или интернет, что это неудобно. Но многое зависит от желания человека управлять своим временем, своей жизнью. Каждый понимает, что если по-настоящему захотеть, можно найти информацию в сети, на наших ресурсах, узнать у знакомых, написать нам, но в итоге научиться получению услуг онлайн. Если вы хотите сделать свою жизнь проще и тратить свое время на действительно важные вещи, приходите к нам. Мы вас обучим, зарегистрируем и выдадим ЭЦП, - написала Балташева.

Асемгуль Балташева возглавила "Правительство для граждан" в начале апреля 2019 года.





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