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Жара в Алматы: найден мужчина без сознания

Пострадавшего доставили в 12 городскую больницу.

Фото : lider.kz16 июля 2019, 18:16

16 июля в Алматы обнаружили в бессознательном состоянии мужчину без документов, передает Zakon.kz.

Мужчина лежал на остановке на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова. При нем был пакет с пустым контейнером из-под еды, карта "Онай" и мобильный телефон, который был отключен. Пострадавшего отправили в 12 городскую клиническую больницу.

На вид ему около 50 лет, рост около 170 см. Одет в синие спортивные штаны и черную майку-поло. Волонтеры разыскивают родных или знакомых неизвестного пострадавшего.


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