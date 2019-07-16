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Смерть львицы в зоопарке Алматы: назначены повторные экспертизы

Решение принял директор зоопарка в связи с неоднократными обращениями общественности.

Фото : Алматинские друзья16 июля 2019, 18:23

Администрация Алматинского зоопарка инициировала повторную ветеринарную экспертизу по факту гибели львицы Ассоль, сообщает Zakon.kz.

Решение принял директор зоопарка в связи с неоднократными обращениями общественности, а также повышенным интересом из числа гражданских активистов-зоозащитников. В зоопарке прошли пресс-встреча и экскурсия, однако не все были удовлетворены результатами встречи.

Владельца львицы руководство зоопарка также пригласило принять участие и получить ответы на его персональные вопросы, которые опубликованы в социальных сетях.

О смерти львицы Ассоль стало известно 11 июля. Позднее появились подробности смерти и Ассоль, и львицы Геры.


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