О росте смертности на дорогах Алматы сообщил Сагинтаев

В акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о росте смертности на дорогах города, передает Zakon.kz.

"Сегодня в акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП. Статистика растет. Поручил увеличить количество камер видеонаблюдения, усилить освещение улиц и пешеходных переходов на всех 72 наиболее опасных участках", - написал глава города в Twitter.

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