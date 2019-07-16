О росте смертности на дорогах Алматы сообщил Сагинтаев
В акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП.
Фото : 24.kz16 июля 2019, 18:46
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о росте смертности на дорогах города, передает Zakon.kz.
"Сегодня в акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП. Статистика растет. Поручил увеличить количество камер видеонаблюдения, усилить освещение улиц и пешеходных переходов на всех 72 наиболее опасных участках", - написал глава города в Twitter.
За превышение средней скорости движения водителей в Казахстане планируют штрафовать, рассказали в Министерстве внутренних дел.
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