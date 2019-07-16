Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О росте смертности на дорогах Алматы сообщил Сагинтаев

В акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП.

Фото : 24.kz16 июля 2019, 18:46

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о росте смертности на дорогах города, передает Zakon.kz.

"Сегодня в акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП. Статистика растет. Поручил увеличить количество камер видеонаблюдения, усилить освещение улиц и пешеходных переходов на всех 72 наиболее опасных участках", - написал глава города в Twitter.

За превышение средней скорости движения водителей в Казахстане планируют штрафовать, рассказали в Министерстве внутренних дел.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты