Гульшара Абдыкаликова поддержала челлендж #abai175
Ранее в эстафете приняли участие политики и культурные деятели.
Фото : inbusiness.kz16 июля 2019, 18:57
Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова поддержала культурную эстафету в честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.
Ранее челлендж #abai175 поддержали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Имангали Тасмагамбетов, Актоты Раимкулова, политические и культурные деятели страны.
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