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Гульшара Абдыкаликова поддержала челлендж #abai175

Ранее в эстафете приняли участие политики и культурные деятели.

Фото : inbusiness.kz16 июля 2019, 18:57

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова поддержала культурную эстафету в честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Ранее челлендж #abai175 поддержали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Имангали Тасмагамбетов, Актоты Раимкулова, политические и культурные деятели страны.


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