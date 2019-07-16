Половина дворов Алматы не освещается

Аким распорядился все целевые средства направить на уличное и дворовое освещение.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что больше половины дворов в городе не освещаются должным образом, передает Zakon.kz.

В своем Facebook-аккаунте глава города написал, что в акимате 16 июля рассмотрели вопросы уличного освещения. По его словам, поступают жалобы от горожан.

- В городе 52% дворов и 26% улиц не освещаются. Изменил приоритеты: все целевые средства направим на те улицы и дворы, которые никогда ранее не освещались, прежде всего, на окраинах города. Поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития принять необходимые меры. Принцип развития Алматы — "город без окраин".

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