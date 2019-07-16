Токаев помог исправить ошибку девушке из Актау

Диана решила отказаться от гражданства Казахстана, но передумала.

Юная жительница города Актау Диана Степина поблагодарила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он помог ей исправить жизненную ошибку, сообщает Zakon.kz.

Диана Степина опубликовала обращение к главе государства в Instagram.

В 208 году осенью девушка подала ходатайство о выходе из гражданства Казахстана.

- Тогда я была несовершеннолетней и не понимала, какими могут быть последствия, - пишет Диана.

11 июня 2019 года семье Дианы позвонили из миграционной полиции и сообщили, что подписан Указ о ее выходе из гражданства РК.

- Буквально за два дня до этого я ходила на выборы и голосовала за Вас. Звонок из миграционной полиции стал для меня шоком. Только тогда я осознала, что решение было поспешным и необдуманным. К этому времени мы не подавали заявление о принятии гражданства какого-либо другого государства, - делится девушка.

Казахстан – моя Родина, вся моя жизнь связана с прекрасным городом Актау. У меня интернациональная семья: папа русский, мама киргизка. Я очень люблю свой родной город, здесь я ходила в школу "Дарын", здесь живут мои друзья и учителя, которые стали мне как родные.

На следующий день после звонка из миграционной полиции семья Дианы обратилась в виртуальную приемную Токаева с просьбой вернуть девушке гражданство Казахстана. Через месяц стало известно, что Президент Казахстана подписал Указ о ее восстановлении в гражданстве.

- Меня переполняют эмоции. Невозможно передать, как я ждала этого дня. Я так рада, что Вы откликнулись на мое письмо. Я верю, что в Казахстане меня ждет прекрасное будущее, - благодарит юная казахстанка.

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