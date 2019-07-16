На пляжах Актау обнаружили опасную бактерию

Она вызывает газовую гангрену.

Бактерия "Клостридия перфрингенс", способная вызвать у человека пищевую токсикоинфекцию, а при попадании в рану - газовую гангрену, была обнаружена в пробах, взятых на всех городских пляжах Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

На имя акима города специалисты направили письмо с предложением еженедельно проводить рыхление пляжей, чтобы бактерия погибала под солнечными лучами. Об этом сообщила Асима Жумабайкызы, руководитель управления Комитета охраны общественного здоровья по Актау.

Бактерия "Клостридия перфрингенс", способная жить и размножаться во влажной почве, по словам Асимы Жумабайкызы, была обнаружена в этом году в пробах почвы дважды: в мае и в июне.

- Все муниципальные пляжи, которые находятся в ведомстве акимата, находятся и на нашем контроле, поэтому ежемесячно на них производится отбор проб морской воды и почвы в прибрежной зоне. На сегодняшний день у нас проведено два мониторинга. За эти два месяца морская вода у нас соответствует требованиям нормативной документации, а в почве мы обнаружили бактерию "Клостридия перфрингенс". Это очень устойчивая бактерия, которая долго может сохраняться в почве. Это условно патогенная бактерия, то есть при определенных условиях она может вызвать пищевую токсикоинфекцию в организме человека, а при попадании в рану - газовую гангрену. Это достаточно серьезно. Будучи человеком со слабым иммунитетом можно заболеть, - рассказала Асима Жумабайкызы.

Чтобы предупредить возникновение возможных заболеваний, акимат города, по словам Асимы Жумабайкызы, должен проводить на территории пляжей рыхление почвы. Делать это необходимо еженедельно, чтобы бактерия погибала на солнце и не имела возможности размножаться.

- Почву нужно все время рыхлить, поскольку у нас очень активное солнце, которое помогает бороться с бактериями. Но нас в этом году лето балует дождями, поэтому создаются все условия для размножения данной бактерии в почве. Не факт, конечно, что человек, который посидит на этом песке или закопается в этот песок — заболеет. Это совсем не обязательно, так как данная бактерия является условно патогенной, и она есть в нашем организме в определенных пределах. Но когда этот предел превысит допустимую концентрацию данной бактерии, то возможно возникновение заболевания. Поэтому рыхление песка на городских пляжах нужно делать еженедельно. Понятно, что это - человеческие ресурсы и финансовые затраты, но раз уж нам природа подарила шикарное Каспийское море, думаю, его надо использовать по назначению и с учетом безопасности, - говорит Асима Жумабайкызы.

Жителям и гостям города санэпидемиологи советуют быть настороженными и соблюдать элементарные правила личной гигиены.

- Мыть руки перед едой, не есть ту еду, которая упала в песок. Если у человека есть какие-то открытые раны, не надо эти раны посыпать песком или сидеть в песке, потомучто это может иметь неприятные последствия, - говорит Асима Жумабайкызы.

Санэпидемиологи отправили результаты проб, показавших наличие бактерии в песке, в акимат Актау, а также направили письмо на имя акима города с просьбой провести меры профилактики на городских пляжах.

- Нами была отправлена информация в акимат на имя акима города, что данная ситуация имеет место быть, и что мы просим произвести те мероприятия, которые предусмотрены нашими требованиями. А почему это не исполняется, я не могу ответить. Наша функция - своевременно уведомить. Протоколы лабораторных исследований вместе с сопроводительным письмом и нашими предложениями были также направлены на имя акима города, - рассказала Асима Жумабайкызы.

Есть ли заболевшие, по словам специалиста, отследить очень трудно, потому что подобная бактерия может попасть в организм и с продуктами питания.

- Наше население иногда даже не всегда помнит, что ели, не говоря уже о том, что как-то связать это с пляжами. Поэтому очень сложно четко дифференцировать, где человек подвергся заражению: на пляже, в магазине или у себя дома, - говорит Асима Жумабайкызы.

Санитарной очисткой города, в том числе и городских пляжей, в этом году занимается компания "Тазалык". На эти цели из бюджета выделено 800 миллионов тенге. По словам руководителя актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайрата Акыбаева, работа по рыхлению почвы на пляжах ранее не проводилась. При необходимости чиновники обещают её производить.

- Надо будет поднять письмо санэпидемиологов, я его не видел. Если это необходимо, конечно, мы будем обязательно это делать. До этого производилась очистка пляжных территорий от мусора, очистка прибрежной и морской территорий от арматуры и инородных предметов, а рыхление почвы не входило в обязанности компании. Если будут предписания от санэпидемстанции, то, конечно, мы будем это делать, так как компания, выигравшая тендер, располагает техникой, - рассказал Кайрат Акыбаев.

Помимо рыхления пляжей, санэпидемиологи просят местные власти создавать и другие условия для отдыхающих.

- У нас на всех пляжах практически для нашего населения характерны приёмы пищи: многие выезжают на побережье, ужинают, детишек кормят и так далее. Очень хотелось бы, чтобы власти города побеспокоились об обеспечении населения водой, всё-таки на пляжах надо устанавливать какие-то фонтанчики, душ, чтобы у населения была возможность помыть руки. И, конечно, нужно, чтобы на всех пляжах были санитарные узлы. Это большая проблема нашего города, что у нас нет на пляжах туалетов, а на муниципальных пляжах нет еще и возможности переодеться, то есть у нас нет нормальных цивилизованных условий для отдыха населения. Я, конечно, нисколько не хочу обвинять акимат, так как это всё материальные затраты, но всё же надо позаботиться о населении подобным образом, - говорит Асима Жумабайкызы.

Ответственнее относиться санэпидемиологи призывают и предпринимателей, работающих в этой сфере.

- Существует такое понятие как: "Подготовительный период к летнему оздоровительному сезону" — это требования санитарных правил, где четко оговаривается, что все пляжи, включая частные и базы отдыха, должны получать разрешения на функционирование в летний сезон. Они должны провести все подготовительные работы, пляжи должны быть благоустроены, иметь условия для переодевания, доступ к воде, где человек может ополоснуться и помыть руки, обязательно должны быть урны, а также должны быть предусмотрены условия безопасности. В связи реорганизацией комитета охраны общественного здоровья наша организация претерпевает некоторые изменения, что подразумевает юридическое оформление документов. В связи с этим наши пляжи до сих пор не получили разрешительные документы на работу, хотя это можно было сделать заблаговременно. По инициативе акимата Актау еще в апреле была создана комиссия, в составе которой были наши специалисты. И все предприниматели, имеющие базы отдыха и пляжи, тогда были уведомлены, что им необходимо заблаговременно получить все разрешительные документы на функционирование в летний оздоровительный сезон, и соответственно им были озвучены все требования, которые они должны соблюдать на период функционирования пляжа, - сказала Асима Жумабайкызы.

Все пляжи и базы отдыха, по словам специалиста, стоят на контроле санэпидемстанции по особому порядку, и начиная со второй половины июля и по сентябрь включительно они будут проверены санэпидемиологами. В случае обнаружения нарушений на их территориях к владельцам будут приняты меры.

- Индивидуальные предприниматели стараются какие-то условия создать для населения, но опять-таки они не всегда достаточные, потому что у нас отмечается переуплотненность баз отдыха и пляжей. Несмотря на то, что фактическая мощность не нормируется, и эти объекты могут сколько угодно людей принять, но если предприниматель видит, что посещаемость у него высокая, надо же и условия создавать для людей: установить дополнительно урны, душевые кабины, санитарные узлы. Если есть пункты общественного питания, то они должны соответствовать требованиям и быть, во-первых, эстетически красивыми, а во-вторых, безопасными для людей. На сегодняшний день, к примеру, на Солдатском пляже установлены санитарные узлы, но я не ошибусь, если скажу, что из четырех нормально функционируют только два санитарных узла. Это тоже неправильно, потому что раз установлены четыре, все четыре и должны работать. Это же нормируется. То же касается и мусорных контейнеров. Да, на сегодняшний день мусорные контейнеры установлены, но я периодически замечаю, что несвоевременно вывозится мусор. Все эти проблемы нужно решать, чтобы создать элементарные условия для отдыха населения, - говорит Асима Жумабайкызы.

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