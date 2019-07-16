Грузовик сбил двух транспортных инспекторов на трассе

Грузовик также врезался в другую машину.

16 июля в ДТП пострадали сотрудники передвижного поста транспортного контроля, которые осуществляли осуществлялся транспортный контроль на автодороге Нур-Султан – Караганда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета транспорта МИИР РК.

В ходе дежурства инспекторы попытались остановить грузовик "HOWO" с целью осуществления контроля. Однако водитель автотранспортного средства, нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на двух инспекторов поста транспортного контроля, а также совершил столкновение с движущимся транспортным средством.

На место происшествия прибыли специалисты Комитета транспорта МИИР, сотрудники дорожной полиции и специалисты скорой помощи. Пострадавшие транспортные инспекторы госпитализированы.

Впоследствии установлено, что общая масса грузового автомобиля с загруженным асфальтом составляет 45 тонн при разрешенной допустимой массе на автомобильных дорогах в 25 тонн. Таким образом, вес автомобиля с грузом составил на 20 тонн больше разрешенной допустимой массы.

По данному происшествию возбуждено дело, а именно: по факту неповиновения водителя грузовика инспекторам транспортного контроля, наезда на сотрудников поста транспортного контроля, столкновения с движущимся транспортом и перегруза.

Кроме того в целях повышения охвата контролем за сохранностью автодорог, комитетом транспорта с 27 апреля 2019 года начата акция по приему видеообращений от неравнодушных граждан на Whats Аpp мессенджер ситуационного центра по номеру ‪+77080880800 по фактам проезда тяжеловесных самосвалов, перевозящих инертные грузы по дорогам общего пользования. По всем поступившим видеообращениям территориальными органами комитета принимаются меры административного характера.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!