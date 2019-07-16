Руководитель департамента Верховного суда встретился с временным поверенным в делах Венгрии

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении дальнейшего сотрудничества по обмену информацией и опытом в области цифровых разработок в судебном администрировании.

Руководитель департамента Верховного суда Наиль Ахметзакиров встретился с временным поверенным в делах Венгрии Шандор Дороги, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Ахметзакиров, приветствуя гостя, проинформировал об основных аспектах судебной реформы и законодательных новелл. В частности, спикер обратил особое внимание на оснащение всех залов судебных заседаний республики системами АВФ, проведение судебных процессов с применением ВКС, активный переход электронного рассмотрения дел по упрощенному и приказному производствам.

В свою очередь, Ш. Дороги рассказал о проводимых мероприятиях по модернизации судебной системы в Венгрии по программе «Цифровой Суд 2019».

В заключение стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении дальнейшего сотрудничества по обмену информацией и опытом в области цифровых разработок в судебном администрировании.

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