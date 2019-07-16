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Мопед врезался в Mercedes в Алматы, пострадали двое

На мопеде сидели парень и девушка, обоих госпитализировали.

Фото : Zakon.kz16 июля 2019, 22:10

Вечером во вторник, 16 июля, в Алматы произошла авария с участием легкового автомобиля и мопеда, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя автомашины Mercedes, он двигался по проспекту Жансугурова в северном направлении. Не доезжая до улицы Ержанова, на разрыве, он собирался развернуться. Водитель проверил дорогу и начал совершение маневра. В этот момент в него врезался мопед.

На мопеде ехали парень и девушка. Пострадали оба, прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи госпитализировали их.

В обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам полиции.


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