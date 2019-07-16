Мопед врезался в Mercedes в Алматы, пострадали двое

На мопеде сидели парень и девушка, обоих госпитализировали.

Вечером во вторник, 16 июля, в Алматы произошла авария с участием легкового автомобиля и мопеда, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя автомашины Mercedes, он двигался по проспекту Жансугурова в северном направлении. Не доезжая до улицы Ержанова, на разрыве, он собирался развернуться. Водитель проверил дорогу и начал совершение маневра. В этот момент в него врезался мопед.

На мопеде ехали парень и девушка. Пострадали оба, прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи госпитализировали их.

В обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!