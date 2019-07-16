Умирзак Шукеев сел за руль комбайна и косил зерно

Аким области принял участие в уборке урожая.

16 июля аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил ТОО "Мақта компаниясы" в населенном пункте Боржар Ордабасинского района. Глава региона ознакомился с объемом посевных площадей в области, с ходом работы в сфере сельского хозяйства. Аким также встретился с крестьянами, выслушал предложения. Умирзак Шукеев вместе с крестьянами вышел на посевные поля и сел за руль комбайна, косил зерно. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

На сегодняшний день с посевных полей области скошено 44 процента зерна. То есть с 94 тысяч гектаров собрано 183 тысяч тонн зерна. Всего запланировано собрать 463 тысяч тонн зерна с 218 тысяч гектаров из расчета по 21 центнеру с гектара. На полях хлеб убирают 90-95 процентов комбайнов из 1012 хлебоуборочной техники.

Наряду с уборкой хлеба на сегодня из сельскохозяйственных культур собрано 211,4 тысяч тонн картофеля, 553,3 тысяч тонн овощей, 592,4 тысяч тонн бахчевых, которые экспортируются в города Нур-Султан, Алматы, другие регионы Казахстана и в рынки зарубежных стран. До конца года запланировано собрать 2,7 млн тонн картофеля, овощей и бахчевых.

В полевом стане руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков рассказал о достижениях региона в аграрной сфере.

- В текущем году в Туркестанской области сельскохозяйственная культура посеяна на 823 тысяч гектаров. Это на 9,8 тысяч гектаров больше по сравнению с 2018 годом. Также согласно диверсификации сельскохозяйственных культур увеличился объем посева: ячмени – на 1,8 тысяч гектаров (составило 40 тысяч га), кукурузы – на 2,2 тысяч гектаров (составило 46 тысяч га), ячмени, картофеля и бахчевых – на 5,9 тысяч гектаров (составило 119,8 тысяч га), кормовых – на 15,9 тысяч гектаров (составило 205,8 га). Объем посевных зерна в этом году достиг 218 гектаров, масличных культур – 96,8 тысяч гектаров, хлопка – 129 тысяч гектаров. По предварительным расчетам с 218,6 тысяч гектаров колосовых зерновых ожидается собрать 462 тысяч тонн урожая из расчета в среднем по 21,2 центнера с гектара, – сказал Нурбек Бактыбайулы.

Аким области Умирзак Естайулы поручил руководителям сферы сельского хозяйства контролировать распределение поливной воды в летнее время. Глава региона также поручил работать над увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции.

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