Тонны продуктов портятся в пробке из сотен фур на казахстанско-российской границе

Водители терпят миллионные убытки.

На казахстанско-российской границе образовалась гигантская пробка из грузовых автомобилей! Проехать контрольно-пропускной пункт сотни фур не могут уже несколько дней. Транспортный коллапс наблюдается и с нашей стороны, и со стороны соседей. Водители жалуются: из-за жары портится товар, и они терпят миллионные убытки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Километровые пробки, изможденные водители и тонны скоропортящихся продуктов. Так сейчас выглядит казахстанско-российская граница. На международном контрольно-пропускном пункте "Косак" уже несколько дней огромные очереди. Терпение дальнобойщиков на пределе. У многих на исходе не только силы, но и солярка.

Ахмед Тамаев:

– Мы уже полтора-двое суток стоим здесь, на таможенной границе, на Карасук. Столько машин, смотрите. Машин просто немерено, очередь очень-очень большая. Многие работают рефрижераторы, скоропортящиеся товары, но мы стоим.

Немногим лучше и ситуация со стороны соседей. Сотни фур застряли на пропускном пункте "Карасук". Пограничники ситуацию объясняют просто: проблема в сезонности. Летом поток большегрузов всегда увеличивается.

Канатбек Солтанов, начальник отдела по работе со СМИ Погранслужбы КНБ РК:

– В летнее время отмечается резкое увеличение пассажирского и транспортного потока. Значительное количество водителей грузовых машин и пассажиров предпочитает осуществлять именно через пункт пропуска "Косак". Данная ситуация приводит к проблеме, приводит к созданию очередей большегрузного автотранспорта на подъездах к пункту пропуска.

Решить проблему пограничники пока не могут. Уверяют: проверка каждой машины и так занимает всего около 15 минут. Поэтому водителям рекомендуют перестраивать свой маршрут. Когда на казахстанско-российской границе сократятся пробки, пока неясно. Такая же ситуация неделю назад возникла и на границе с Кыргызстаном. Тогда причиной назвали усиленный контроль со стороны сотрудников департамента госдоходов.

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