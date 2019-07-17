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Опрос выявил отношение россиян к Украине

56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо.

Фото : focus.ua17 июля 2019, 07:16

Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, передает РИА Новости.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.

В основном плохо относятся к этому государству 12% опрошенных, 9% - очень плохо. Затруднились ответить на вопрос 11%.

Половина россиян (50%) сообщили, что никогда не были в Украине. По 21% ответили, что были там как туристы или гостили у родственников. Ещё 6% были в Украине в командировке, 4% рассказали, что родились там и жили какое-то время. Учились в этой стране 3% респондентов, 1% россиян работали там.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Респонденты могли дать до двух вариантов ответа. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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