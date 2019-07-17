Пропавшего на Иссык-Куле казахстанца искали с самолета. Он вернулся на такси

Мужчина катался на водном скутере и пропал днем 14 июля в селе Кара-Ой.

Казахстанец, который пропал на Иссык-Куле, вернулся на такси, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на УВД области.

14 июля 53-летний гражданин Казахстана в селе Кара-Ой катался на водном скутере и пропал. В милицию с заявлением обратился его товарищ. К поискам мужчины привлекли 167 сотрудников милиции, а над озером их вели с помощью самолета-амфибии. В пресс-службе МЧС Кыргызстана сообщили, что на месте работали 81 спасатель, были задействованы 12 лодок.

По предварительным данным, мужчина добрался до южного берега Иссык-Куля. Скутер утонул, но пока неизвестно, при каких обстоятельствах. Обратно казахстанец вернулся на такси. Его вызвали в милицию для выяснения обстоятельств.

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