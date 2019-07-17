Камер на дорогах Алматы станет больше

Автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения" показала свою эффективность.

Количество ДТП с пострадавшими снижено на 8,5%, а количество получивших травмы при дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось почти на 10%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

По данным Управления административной полиции города Алматы, с помощью АИС "БДД" с начала текущего года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено свыше 255 тысяч водителей.

1073 автолюбителей задержали за рулем в состоянии опьянения. У 1891 водителей лишили прав. Применен административный арест в отношении 31 водителя.

В ближайшее время количество постов Автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" планируется увеличить до 142. На сегодняшний день их количество составляет 108 постов.

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