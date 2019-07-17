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В каких регионах Казахстана в среду пройдут осадки

Возможно выпадение града.

Фото : pxhere.com17 июля 2019, 09:09

На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе, юго-западе и севере Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью и утром в Акмолинской, днем Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами – туман. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области местами – очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 17 июля будет частично облачно, температура составит 30 градусов.

В Алматы будет частично облачно, 34 градуса.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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