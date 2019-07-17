На развитие Шымкента потребуется 1,3 триллиона тенге

За первый квартал текущего года, валовой приток прямых иностранных инвестиций в Шымкент составил 368,6 тыс. долл. США, против 15 млн долл.

Шымкент должен стать новым инвестиционным магнитом страны. Впрочем, пока валовой поток зарубежных инвестиций за квартал составил всего менее 370 тысяч долларов, против 15 миллионов долларов годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.



Более года назад, 19 июня 2018 года, был подписан Указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Шымкент всегда занимал особое место во внутренней и внешней политике страны. На заседании правительства 9 июля 2019 года премьер-министр Аскар Мамин поручил сделать Шымкент магнитом для инвесторов.

- В целях дальнейшего развития города необходимо дальнейшее наращивание инвестиционного и экспортного потенциала. Город должен стать региональным хабом, магнитом для инвесторов. Для развития сельхозпереработки и проектов экономики простых вещей, помимо двух существующих индустриальных зон, необходимо обеспечить строительство новых трех индустриальных зон, — сказал Мамин.

Впрочем, пока, за первый квартал текущего года, валовой приток прямых иностранных инвестиций в Шымкент составил 368,6 тыс. долл. США, против 15 млн долл. США за аналогичный период прошлого года. В целом за 2018 года сумма составила 139,6 млн долл., против 294,2 млн долл. США в 2017 году.





По поступлениям инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года Шымкент вошел в ТОП-5 регионов. Так, за январь–декабрь 2018 года сумма капвложений составила 582,1 млрд тг. Превзошли южный мегаполис по этому показателю только Атырауская область (3,7 трлн тг), Нур-Султан (1,1 трлн тг) и Алматы (731,6 млрд тг).

По итогам пяти месяцев текущего года сумма инвестиций в городе Шымкент составила 61,4 млрд тг.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на заседании правительства представил комплексный план развития и застройки города до 2023 года. На его реализацию потребуется 1,3 трлн тг. "План состоит из 10 направлений и 89 проектов. От общих расходов на реализацию комплексного плана 1,3 трлн тг. 836 млрд тенге или 65% будет направлено за счет средств частных инвесторов. Из республиканского бюджета будет выделено 299 млрд тенге, местного бюджета 81 млрд тенге и 68 млрд тенге — посредством государственно-частного партнерства", — сказал Абдрахимов.







Премьер-министр на заседании правительства отметил, что необходимо обеспечить расширение СЭЗ "Онтустик" в южном мегаполисе, с привлечением новых инвестиций в легкую промышленность.

- Активная реализация инвестиционных проектов позволит довести годовой объем инвестиций в течение 5 лет до 1 трлн тенге, что составит 30% валового регионального продукта и создаст 60 тыс. новых рабочих мест, — сказал он.

Сейчас в Шымкенте на территории СЭЗ "Онтустик" реализовано 13 проектов на сумму 29,5 млрд тг. Было создано 1,5 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции на текущий момент уже составил 46,1 млрд тг, и больше половины данной продукции (на сумму 29,9 млрд тг) было экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня насчитывается более 50 видов производимой продукции. Также планируется реализация 6 проектов в 2019 году и еще 6 — в 2020 году.

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